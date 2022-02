Kontaveit klopt Sakkari na weergaloze comeback en steekt eindzege in Sint-Petersburg op zak

De Griekse Maria Sakkari begon aan het WTA-toernooi als eerste reekshoofd en schakelde op haar weg naar de finale ook landgenote Elise Mertens uit in 2 sets. Ook tegen Kontaveit begon ze als favoriete aan de partij.

In de derde set leek Sakkari ook het laken naar zich toe te trekken toen de Griekse bij een 3-5-voorsprong mocht serveren voor toernooiwinst. Kontaveit toonde haar weerbaarheid en won liefst 4 spelletjes op een rij: 5-7.

Het is voor de 26-jarige Kontaveit haar 6e eindzege in het WTA-circuit, Sakkari heeft voorlopig 1 toernooi op haar erelijst staan. In 2019 was ze de beste in Rabat.