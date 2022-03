Kimmer Coppejans voor Daviscup-duel met Finland: "België is licht favoriet"

18:46

18 uur 46. Johan Van Herck: "In de Daviscup kan alles gebeuren". Daviscup-kapitein Johan Van Herck is vooral op zijn hoede voor Emil Ruusuvuori. De 22-jarige Fin, 71e op de wereldranglijst, speelde eerder dit jaar een finale in Pune en een halve finale in Melbourne. Hij speelde ook sterk in de eerste ronde van de Australian Open tegen de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 9). Hij verloor uiteindelijk in 5 sets. "Hij zal de absolute leider van Finland zijn, hij kende een geweldige start van het seizoen. Harri Heliovaara (50e in de wereld in het dubbelspel) is ook veel aan het winnen. Ik denk dat Ruusuvuori 3 wedstrijden zal spelen (twee enkelspelen en het dubbelspel)." "Hun tweede speler, Otto Virtanen (ATP-405), is niet zo goed aan zijn seizoen begonnen. Maar we weten dat in de Davis Cup alles kan gebeuren." .