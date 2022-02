Iga Swiatek vliegt voorbij Kontaveit en rekent zich rijk in Qatar

Swiatek was bezig aan een uitstekende week in Doha, waar ze in de kwartfinale Aryna Sabalenka, de nummer 2 van de wereld, en in de halve finale Maria Sakkari, de nummer 8 van de wereld, had geklopt.

Met Kontaveit, die Elise Mertens had gewipt in de achtste finales, trof ze het vierde reekshoofd in de finale. Maar Swiatek, het nummer 9 van de wereld, had een begenadigde dag en gunde de Estse in amper een 1 uur en 6 minuten maar 2 spelletjes: 6-2 en 6-0.

De voormalige winnares van Roland Garros pakt zo op haar twintigste haar vierde WTA-titel. Ook financieel mag ze aardig oogsten in Qatar, want de toernooizege levert haar bijna 350.000 euro op.