Elise Mertens speelt zich voorbij Alizé Cornet, kwartfinaliste op de Australian Open

Elise Mertens kwam voor het eerst in actie na haar avontuur in Melbourne, waar ze het tot in de halve finales van het dubbelspel schopte.

In Sint-Petersburg had ze een vette kluif aan Alizé Cornet, die op de Australian Open in de kwartfinales van het enkelspel verloor van Danielle Collins, de verliezende finaliste. Ook Mertens verloor in de 4e ronde in Australië van Collins.

Eén servicebreak kostte Mertens de eerste set, maar onze landgenote bestookte de Française in de tweede set en ging twee keer door haar opslag. Ze maakte ook minder ongedwongen fouten

De derde set begon slecht voor Mertens met een verloren opslagspel, maar ze liet Cornet niet los. De service van beide speelsters haperde daarna meermaals.

Bij Cornet gebeurde dat een keertje te veel toen ze moest serveren om in het toernooi te blijven: 6-3, 2-6 en 4-6.

"Het was een zware match, dus ik ben blij dat ik heb gewonnen", zei Mertens. "Het was zeer spannend. We spelen blijkbaar graag lange raly's, dus ik heb zo veel mogelijk ballen proberen terug te halen."