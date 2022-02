Djokovic keert terug in Dubai: "Veel keuze heb ik niet, ik grijp elke kans om te spelen"

"Het is vooral kijken naar waar ik mag gaan en kan spelen. Elke kans die ik heb om te spelen, zal ik waarschijnlijk gebruiken. Ik wil spelen, omdat het nog altijd is wat ik het liefste doe."

De Serviër moet voorlopig dus de landen afschuimen waar hij wel welkom is zonder vaccinatiebewijs. In Dubai raakte Djokovic wel voorbij de paspoortcontrole.

In een gesprek met de BBC vertelde Djokovic dat hij bereid is om nog grand slams te missen: "Vrije keuze is belangrijker dan eender welke titel", opperde hij.

Novak Djokovic wou in 2022 zijn 21e grandslamtitel veroveren om Rafael Nadal en Roger Federer eindelijk voorbij te steken, maar dat liep in Australië grondig mis. Na een soap werd de Serviër naar huis gestuurd en veroverde Nadal zowaar de recordtitel.

Heruitgave van thriller op Roland Garros

In Dubai neemt Djokovic het op tegen de 19-jarige Lorenzo Musetti, die een wildcard kreeg van de organisatie. Djokovic kent de nummer 57 van de wereld maar al te goed, want op Roland Garros struikelde hij vorig jaar bijna over de jonge Italiaan op weg naar de eindzege.

Musetti won de eerste twee sets van de achtste finale in een tiebreak, maar moest uiteindelijk in de vijfde set de handdoek in de ring gooien bij een 4-0-stand.

Maar het is niet de enige uitdaging die Djokovic te wachten staat. Hij wil ook zijn eerste plek op de ATP-ranking verdedigen, want Daniil Medvedev hijgt na de finale van de Australian Open in zijn nek.

Als Medvedev het ATP-toernooi in Acapulco wint, is Djokovic hoe dan ook zijn troon kwijt, ongeacht zijn resultaat in Dubai. Maar de tegenstand is groot in Acapulco met onder meer Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas en Alexander Zverev.

"Als het Medvedev lukt, zal ik de eerste zijn om hem te feliciteren", zei Djokovic. "Niemand verdient het meer dan hij."