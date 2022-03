Daviscup: Goffin boekt moeizame zege, Bergs wordt niet beloond voor spektakeltennis tegen Finland

23:34 23 uur 34. De besmetting van Joran Vliegen komt onverwacht omdat we zeer goed hebben opgelet. Het is heel slecht nieuws, maar we moeten het accepteren. We bekijken morgen hoe we dat probleem oplossen, ik ga nu nog niets prijsgeven. In december heb ik met Joran en Sander Gillé al gesproken over een situatie als deze. Ze hebben aangegeven wie ze dan graag zouden zien spelen. Johan Van Herck. De besmetting van Joran Vliegen komt onverwacht omdat we zeer goed hebben opgelet. Het is heel slecht nieuws, maar we moeten het accepteren. We bekijken morgen hoe we dat probleem oplossen, ik ga nu nog niets prijsgeven. In december heb ik met Joran en Sander Gillé al gesproken over een situatie als deze. Ze hebben aangegeven wie ze dan graag zouden zien spelen. Johan Van Herck

23:33 23 uur 33. Het was zeker niet het beste duel van David Goffin, maar hij heeft gevochten tot het einde. Deze zege kan heel belangrijk zijn voor hem. Nadien speelde Zizou Bergs een goede match tegen een sterke tegenstander. Hij heeft alles geprobeerd, dat verdient respect. Hij mag fier zijn. Maar het volstond niet voor de zege. . Johan Van Herck. Het was zeker niet het beste duel van David Goffin, maar hij heeft gevochten tot het einde. Deze zege kan heel belangrijk zijn voor hem. Nadien speelde Zizou Bergs een goede match tegen een sterke tegenstander. Hij heeft alles geprobeerd, dat verdient respect. Hij mag fier zijn. Maar het volstond niet voor de zege. Johan Van Herck

23:31 23 uur 31.

22:45 22 uur 45. Ik ben uiteraard ontgoocheld met het resultaat. Ik was gekomen voor meer, maar moet toegeven dat mijn tegenstander gewoon beter was vandaag. Zizou Bergs. Ik ben uiteraard ontgoocheld met het resultaat. Ik was gekomen voor meer, maar moet toegeven dat mijn tegenstander gewoon beter was vandaag. Zizou Bergs

21:35 21 uur 35. Strijdvaardige Bergs redt het niet: 6-3 en 7-5. Zizou Bergs heeft zich niet zonder slag of stoot gewonnen gegeven. Tegen zijn Finse tegenstander Emil Ruusuvuori werkte Bergs bij 5-4 in de 2e set 2 matchpunten weg. Onze landgenoot blonk uit met schitterende slagen. Hij domineerde Ruusuovori ook in de aces, maar de Fin speelde secuurder dan Bergs. . Strijdvaardige Bergs redt het niet: 6-3 en 7-5 Zizou Bergs heeft zich niet zonder slag of stoot gewonnen gegeven. Tegen zijn Finse tegenstander Emil Ruusuvuori werkte Bergs bij 5-4 in de 2e set 2 matchpunten weg.



Onze landgenoot blonk uit met schitterende slagen. Hij domineerde Ruusuovori ook in de aces, maar de Fin speelde secuurder dan Bergs.

21:25 21 uur 25. We hebben de voorbije 3 minuten een fenomenale Bergs aan het werk gezien. Dirk Gerlo (in Sporza op Radio 1). We hebben de voorbije 3 minuten een fenomenale Bergs aan het werk gezien Dirk Gerlo (in Sporza op Radio 1)

20:33 20 uur 33. Vliegen 5 dagen in quarantaine. Na zijn positieve coronatest moet Joran Vliegen tot en met volgende week woensdag in quarantaine blijven. Vliegen zou normaal gezien morgen aan de zijde van zijn vaste dubbelpartner Sander Gillé het dubbelspel afwerken tegen Emil Ruusuvuori en Harri Heliovaara. Wie de plek inneemt van Vliegen is nog niet bekend. . Vliegen 5 dagen in quarantaine Na zijn positieve coronatest moet Joran Vliegen tot en met volgende week woensdag in quarantaine blijven. Vliegen zou normaal gezien morgen aan de zijde van zijn vaste dubbelpartner Sander Gillé het dubbelspel afwerken tegen Emil Ruusuvuori en Harri Heliovaara. Wie de plek inneemt van Vliegen is nog niet bekend.

20:31 20 uur 31. Bergs op achterstand. Tegen de hoger geplaatste Ruusuvuori (ATP-71) liet Zizou Bergs (ATP-163) mooie dingen zien, maar de Fin serveerde de set netjes uit. Geen drama voor Bergs, die nu wel vol aan de bak moet in de 2e set. . Bergs op achterstand Tegen de hoger geplaatste Ruusuvuori (ATP-71) liet Zizou Bergs (ATP-163) mooie dingen zien, maar de Fin serveerde de set netjes uit. Geen drama voor Bergs, die nu wel vol aan de bak moet in de 2e set.

19:55 19 uur 55. Bergs is begonnen aan duel 2. Zet Zizou Bergs (ATP-163) België op rozen tegen Finland? Dan moet hij voorbij Emil Ruusuvuori (ATP-71). Kijk nu naar de wedstrijd met livestream. . Bergs is begonnen aan duel 2 Zet Zizou Bergs (ATP-163) België op rozen tegen Finland? Dan moet hij voorbij Emil Ruusuvuori (ATP-71). Kijk nu naar de wedstrijd met livestream.

19:51 19 uur 51. Er bestaan geen kleine overwinningen. Elke overwinning is belangrijk. David Goffin. Er bestaan geen kleine overwinningen. Elke overwinning is belangrijk. David Goffin

19:44 19 uur 44.

19:29 19 uur 29. Goffin opent met zege in Daviscup. Goffin opent met zege in Daviscup

19:26 19 uur 26. Goffin opent met zege: 7-5, 3-6 en 6-3. David Goffin heeft gedaan wat hij moest doen tegen de nummer 405 van de wereld. In de 3e en beslissende set ging onze landgenoot 2 keer door de opslag van Virtanen. Bij zijn 2e van 3 matchpunten was het bingo voor Goffin. . Goffin opent met zege: 7-5, 3-6 en 6-3 David Goffin heeft gedaan wat hij moest doen tegen de nummer 405 van de wereld. In de 3e en beslissende set ging onze landgenoot 2 keer door de opslag van Virtanen. Bij zijn 2e van 3 matchpunten was het bingo voor Goffin.

18:40 18 uur 40. Goffin krijgt een tik. De 2e set was een kolfje naar de hand van de Fin. Goffin gaf zijn eerste opslagspel uit handen en holde daarna achter de feiten aan. Virtanen verzilverde bij 5-3 zijn 1e van 3 setpunten. De bordjes hangen weer in evenwicht. . Goffin krijgt een tik De 2e set was een kolfje naar de hand van de Fin. Goffin gaf zijn eerste opslagspel uit handen en holde daarna achter de feiten aan. Virtanen verzilverde bij 5-3 zijn 1e van 3 setpunten. De bordjes hangen weer in evenwicht.

18:07 18 uur 07. Goffin haalt set 1 binnen. In een gelijkopgaande 1e set heeft David Goffin aan het langste eind getrokken tegen Virtanen (ATP-405): 5-7. Echt onder de markt had Goffin het niet, maar zijn 1e setpunt was wel het goede. . Goffin haalt set 1 binnen In een gelijkopgaande 1e set heeft David Goffin aan het langste eind getrokken tegen Virtanen (ATP-405): 5-7. Echt onder de markt had Goffin het niet, maar zijn 1e setpunt was wel het goede.

16:51 16 uur 51. Goffin opent confrontatie tegen Finland. Het openingsduel zou op papier een hapklare brok moeten zijn voor David Goffin (ATP-68). Zijn tegenstander Otto Virtanen is het nummer 405 van de wereld. "Maar in de Daviscup is alles mogelijk", zegt Daviscup-kapitein Johan Van Herck. . Goffin opent confrontatie tegen Finland Het openingsduel zou op papier een hapklare brok moeten zijn voor David Goffin (ATP-68). Zijn tegenstander Otto Virtanen is het nummer 405 van de wereld. "Maar in de Daviscup is alles mogelijk", zegt Daviscup-kapitein Johan Van Herck.

13:37 Tegenvaller voor de Belgen. Joran Vliegen legde namelijk een positieve coronatest af en moet in isolatie. Het duel tegen Finland gaat wel gewoon door. 13 uur 37. Tegenvaller voor de Belgen. Joran Vliegen legde namelijk een positieve coronatest af en moet in isolatie. Het duel tegen Finland gaat wel gewoon door.

10:52 10 uur 52. De ontmoeting tussen Finland en België is met livestream te bekijken in onze app. Vandaag begint David Goffin om 17 u aan zijn wedstrijd, daarna speelt Zizou Bergs. Zaterdag kunt u de resterende duels bekijken vanaf 13 u. . De ontmoeting tussen Finland en België is met livestream te bekijken in onze app. Vandaag begint David Goffin om 17 u aan zijn wedstrijd, daarna speelt Zizou Bergs. Zaterdag kunt u de resterende duels bekijken vanaf 13 u.

04-03-2022 04-03-2022.

14:59 14 uur 59. Zizou Bergs: “Ik geloof erin dat wij als team de betere zullen zijn”. De 22-jarige Zizou Bergs neemt het vrijdag op tegen Emil Ruusuvuori, de nummer 71 van de wereld. Onze landgenoot heeft er zin in en gelooft in de kansen van zijn team. “Ik ben megaexcited om morgen aan de slag te gaan. Het is leuk dat het team vertrouwen in mij heeft en dat ik mag starten tegen Ruusuvuori.” “Ik ga niet liegen, maar ik denk dat we lichtjes de favoriet zijn. Dat neemt niet weg dat het een close ontmoeting zal worden. In de Daviscup kan alles: iedereen kan van iedereen winnen en dat maakt deze ontmoeting zo fijn. De emoties gaan zeer hoog oplopen en dat maakt het opwindend.” . Zizou Bergs: “Ik geloof erin dat wij als team de betere zullen zijn” De 22-jarige Zizou Bergs neemt het vrijdag op tegen Emil Ruusuvuori, de nummer 71 van de wereld. Onze landgenoot heeft er zin in en gelooft in de kansen van zijn team.

“Ik ben megaexcited om morgen aan de slag te gaan. Het is leuk dat het team vertrouwen in mij heeft en dat ik mag starten tegen Ruusuvuori.” “Ik ga niet liegen, maar ik denk dat we lichtjes de favoriet zijn. Dat neemt niet weg dat het een close ontmoeting zal worden. In de Daviscup kan alles: iedereen kan van iedereen winnen en dat maakt deze ontmoeting zo fijn. De emoties gaan zeer hoog oplopen en dat maakt het opwindend.”

14:59 14 uur 59.