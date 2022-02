Daniil Medvedev relativeert 1e plaats wereldranglijst: "Ik vind vrede belangrijker"

Een emotionele achtbaan

"Ik had gemengde gevoelens toen ik wakker werd", klinkt het bij de Rus, refererend aan het nieuws dat in de nacht van woensdag op donderdag de Russische troepen Oekraïne zijn binnengevallen.

"Als tennisser wil ik vrede over de hele wereld promoten. Ik heb inmiddels als junior en als prof in zoveel verschillende landen gespeeld. Het is zwaar om al het nieuws te volgen. Ik ben volledig voor vrede", aldus Medvedev vanop het toernooi in Acapulco in Mexico.

Terwijl Medvedev met zijn gedachten bij de oorlog zat, moest hij wel nog aan de bak. Hij klopte in twee sets de Japanner Yoshihito Nishioka (6-2 en 6-3). "Ik moest een wedstrijd spelen en dat was niet makkelijk, maar gelukkig heb ik gewonnen. Deze dag was voor mij een beetje een achtbaan. Er waren veel verschillende emoties."