Alison Van Uytvanck struikelt in eerste ronde over 21-jarige Sloveense Kaja Juvan

De wedstrijd begon goed voor Alison Van Uytvanck. Onze landgenote zat goed in de partij en had aan een break halfweg de eerste set genoeg om een eerste slag te slaan: 6-4.

Ook in de tweede set waren de speelsters aan elkaar gewaagd. Op het cruciale moment schakelde de 21-jarige Kaja Juvan een versnelling hoger. Na een set van 43 minuten, sleepte de Sloveense een derde set uit de brand: 4-6.

Een kantelpunt in de partij. Van Uytvanck kon in het begin van de derde set haar opslagspelletjes nog vasthouden, maar het was slechts uitstel van executie. Na 2 uur wedstrijd moet de Belgische haar koffers pakken in Rusland.