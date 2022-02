9e keer, (eindelijk) goede keer: Felix Auger-Aliassime wint zijn eerste ATP-toernooi

Stefanos Tsitsipas was het eerste reeekshoofd in de Nederlandse havenstad. De Griek heeft 7 ATP-titels op zijn erelijst staan, maar op een 8e zal hij toch nog even moeten wachten.

Het was Felix Auger-Aliassime die de show stal en na eerdere overwinningen tegen Egor Gerasimov, Andy Murray, Cameron Norrie en titelverdediger Andrej Roeblev nu ook te sterk was voor Tsitsipas. De wedstrijd duurde een uur en 18 minuten.

Het was de 9e ATP-finale voor Auger-Aliassime en na 8 nederlagen is dit pas zijn eerste finale met goed gevolg.