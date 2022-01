Zoontje van Victoria Azarenka charmeert de pers: "Mama speelde geweldig"

Victoria Azarenka won de Australian Open in 2012 en 2013 en was ook een tijdlang de nummer 1 van de wereld. Maar na de geboorte van haar zoontje in 2016 ging het bergaf voor de Wit-Russische.



Azarenka brak met de vader van haar zoon en raakte verwikkeld in een bikkelhard juridisch gevecht om het hoederecht van de kleine Leo. Ze zette zelfs even een punt achter haar carrière om zich te kunnen focussen op die strijd.



Die perikelen zijn intussen achter de rug en sindsdien probeert Azarenka aan te knopen met de hoge pieken van weleer, met wisselend succes.



Op haar geliefde Australian Open lijkt Azarenka in elk geval wel goed op dreef. In de 3e ronde verspilde ze vandaag weinig energie aan Elina Svitolina, de nummer 17 van de wereld. Azarenka gunde haar opponente amper 2 spelletjes, onder het toeziend oog van zoon Leo.



Die stal na afloop de show op de persconferentie met een blitse zonnebril op moeders schoot. En hij kreeg de lachers op zijn hand toen een journaliste wilde weten wat hij van de prestatie van zijn mama vond. "Awesome, geweldig", klonk het gedecideerd.



"Het is een voorrecht om hem hier bij mij te hebben", vertelde Azarenka over haar zoontje. "Deze momenten zijn onbetaalbaar voor mij. Het is ongelooflijk om zulke momenten te mogen delen met Leo."



Azarenka zit duidelijk opnieuw goed in haar vel dus. Haar volgende tegenstandster, Roland Garros-laureate Barbora Krejcikova, is alvast gewaarschuwd.