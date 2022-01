Zanevska speelt eerste grandslamtoernooi in 4 jaar: "Makkelijk zal het niet worden"

17:23

17 uur 23. Zanevska: "Dit is weer een nieuwe ervaring". Voor Zanevska is het haar derde Australian Open, haar eerste grandslamtoernooi sinds Wimbledon 2017. Vorig jaar klom ze dan ook van de 250e naar de 81e plaats op de wereldranking. In Melbourne is onze landgenote nu op zoek naar bevestiging. "De voorbereiding was goed. Ik heb getraind met verschillende speelsters en alles gedaan wat ik kon doen. Nu is het tijd voor wedstrijden. Een gemakkelijk duel zal het niet worden, maar ik ga vastberaden het terrein op. Dit is weer een nieuwe ervaring." .