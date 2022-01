Verrassing van formaat: voor titelverdedigster Naomi Osaka zit Australian Open er al op

Viervoudig grandslamwinnares Naomi Osaka - 2x Australian Open en 2x US Open op haar palmares - was vrijdag torenhoog favoriet tegen Amanda Anisimova, die in Melbourne nog nooit verder geraakte dan de 1/8e finales.



Aanvankelijk leek er ook geen vuiltje aan de lucht voor Osaka, die voldoende had aan een break in het allereerste spelletje van de wedstrijd om de 1e set te winnen: 6-4.



Maar Anisimova, de nummer 60 van de wereld, kwam mondjesmaat beter in de wedstrijd. De Amerikaanse is gezegend met een uitstekende service en een geweldige backhand en sprak dat wapenarsenaal aan om de druk op Osaka op te voeren.



Net als in de openingsset volstond één break om het verschil te maken, alleen ging de 2e set dit keer wel naar Anisimova.



De beslissende set verliep gelijkopgaand tot 4-5, toen Anisimova moest serveren om in de wedstrijd te blijven. Osaka versierde 2 matchpunten op de service van de Amerikaanse, maar die bleef ijskoud onder druk en dwong uiteindelijk nog een supertiebreak af: een tiebreak naar 10 punten.



Daarin sloeg Anisimova al snel een kloofje en dat gaf ze niet meer uit handen. De Amerikaanse maakte het af in stijl, met haar 11e ace van de wedstrijd. Exit Osaka dus, Anisimova mag zich opmaken voor een duel met publiekslieveling Ashleigh Barty in de 1/8e finales.