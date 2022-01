US Open-sensatie Fernandez struikelt meteen over Australische wildcard

In september vorig jaar was Fernandez samen met Emma Raducanu nog de smaakmaker op de US Open. Beide tieners speelden er de finale. Maar in Australië zat er voor het Candese tennistalent geen nieuw sprookje in, integendeel.

Ook in 2020 en 2021 verloor ze haar eerste match in Melbourne, maar dit keer leek de loting haar gunstiger gezind. Ze stond tegenover een wildcard, Maddison Inglis.

Maar Fernandez kwam nooit in de wedstrijd. Ze maakte 30 ongedwongen fouten, gaf haar opslag drie keer uit handen en sloeg maar 8 winners. Met zulke statistieken weet je dat het moeilijk wordt.

Fernandez moest na nog geen anderhalf uur het hoofd buigen. "Dit was gewoon een heel slechte dag", zei ze. "Ik maakte te veel fouten."

Voor Inglis betekende de zege duidelijk erg veel. Ze haalde voor eigen publiek haar eerst winst op een grandslamtoernooi binnen.