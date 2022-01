US Open-laureate Emma Raducanu wint maar 1 spelletje in 1e match van 2022

Raducanu werd uitgeroepen tot Britse Sportpersoonlijkheid van het jaar, nadat ze in september als eerste qualifier in de geschiedenis de US Open gewonnen had. Ze was de eerste Britse vrouw sinds Virginia Wade in 1977 die een grandslamtitel inhet enkelspel kon bemachtigen.



Maar sindsdien draait het niet meer. In de herfst kon ze nog maar 2 van haar 5 matchen winnen in Indian Wells, Cluj-Napoca en Linz. En vorige maand liep de nummer 18 van de wereld een coronabesmetting op.



Daardoor moest ze het demonstratietoernooi in Abu Dhabi in december en het WTA-toernooi van Melbourne vorige week links laten liggen. Sydney werd zo haar eerste opdracht en die was meteen voorbij.



Het dient gezegd dat de tegenstand niet min was met de 22-jarige Kazachse Jelena Rybakina, nummer 13 van de wereld en vorige week nog verliezend finaliste in Adelaide tegen nummer 1 Ashleigh Barty.



Maar Raducanu kwam er totaal niet aan te pas. Ze kwam pas na het 10e spelletje een eerste keer op het scorebord (6-0, 3-1). Ze sloeg 6 dubbele fouten en kon geen enkel breakpunt afdwingen. Na 56 minuten stond de ontluisterende 6-0, 6-1 op het bord.



Volgende week is Raducanu het 17e reekshoofd op de Australian Open. Hopelijk vergaat het haar daar beter.