Tweede reekshoofd Aryna Sabalenka verslikt zich in de nummer 115 van de wereld

Net als in haar vorige wedstrijden sukkelde Aryna Sabalenka, de voormalige dubbelpartner van Elise Mertens, ook tegen Kaia Kanepi opnieuw met haar opslag.



Kanepi, de nummer 115 van de wereld, strafte te vele fouten van haar opponente af en slaagde er na het verlies in de 1e set in om een beslissende 3e set af te dwingen. Daarin kon de Estse veterane pas in de supertiebreak het verschil maken.



De 36-jarige Kanepi, die in 2006 de finale speelde van het WTA-toernooi in Hasselt tegen Kim Clijsters, heeft nu op elk grandslamtoernooi de kwartfinales bereikt. Als ze er ook in slaagt om de halve finales te halen, wordt dat een primeur voor de Estse. Kanepi neemt het nu op tegen Iga Swiatek.