Tsitsipas overklast Sinner en verklapt zijn geheim: "Bescheidenheid"

Tsitsipas verklapte het geheim van zijn vlotte succes: "Mijn bescheidenheid. Ik wist dat ik een heel goede speler ging treffen en concentreerde me simpelweg op mijn beste slagen. Dat liep beter dan ik kon hopen."



De lucide Griek bood Sinner, toe aan zijn eerste kwartfinale down-under, geen kans. Hij sloeg 30 winners, zette zijn 4 breakballen om en liet zelf geen enkele breakbal toe op eigen service.



De prestatie van Tsitsipas, die eind november nog een operatie aan zijn elleboog liet uitvoeren, is des te opmerkelijker, omdat hij tot nu de nodige moeite had in Melbourne: 4 sets in de 2e en 3e ronde en 5 sets in de 1/8e finale tegen Fritz.



"Mijn dokter zal staan kijken. Hij dacht dat ik de Australian Open niet zou halen, ik heb hem het tegendeel bewezen."



Tsitsipas neemt het voor een plek in de finale op tegen de Rus Daniil Medvedev (ATP-2) of de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP-9). In de andere halve finale staat de Spanjaard Rafael Nadal (ATP-5) tegenover de Italiaan Matteo Berrettini (ATP-7). Zij stootten gisteren al door.



Voor Stefanos Tsitsipas is het zijn derde halve finale in Australië. Vorig jaar verloor hij van Medvedev, in 2019 was Nadal te sterk. De Griek won nog nooit een grandslamtitel.



Op Roland Garros haalde hij vorig jaar wel de finale, waar hij op Novak Djokovic botste. De Serviër was ook op de Australian Open de titelverdediger, maar de nummer 1 van de wereld is er door de heisa rond zijn visum niet bij in Melbourne.