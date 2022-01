Titelverdedigster Elise Mertens staat in 1/8e finales van dubbelspel op Australian Open

Vorig jaar stak Elise Mertens aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka de eindzege op stak in het dubbelspel in Melbourne, nu probeert ze dat over te doen met Veronika Koedermetova naast zich.



In de 2e ronde kreeg de Belgisch-Russische tandem wel een taaie brok voor de kiezen, met het ervaren Franse duo Garcia-Mladenovic. Kristina Mladenovic won de Australian Open in het dubbel al 2 keer, in 2018 en 2020.



Beide duo's verdeelden de eerste twee sets, maar in de beslissende 3e set trokken Mertens en Koedermetova het laken naar zich toe. Op de opslag van de twee Françaises was het eerste matchpunt meteen het goeie.



In de 1/8e finales moeten Mertens en Koedermetova het opnemen tegen Yi-Fan Xu en Zhaoxuan Yang. Het Chinese duo is het 14e reekshoofd in het dubbelspel.