Setverlies brengt Rafael Nadal niet van de wijs op de Australian Open

Rafael Nadal heeft dit seizoensbegin de goede vorm beet. In aanloop naar de Australian Open won hij in Melbourne al zonder setverlies een voorbereidingstoernooi en die lijn trok hij op de Australian Open in de eerste twee rondes door.

Tegen Chatsjanov moest hij de derde set prijsgeven, maar dat bracht de veelwinnaar niet aan het twijfelen. "Ik speelde tegen een goeie tegenstander en ik ben blij dat ik mijn beste match van het jaar heb gespeeld", zei Nadal. In de volgende ronde wacht voor Nadal de Rus Aslan Karatsev (ATP-15) of Fransman Adrian Mannarino (ATP-69).

Nadal won de Australian Open in 2009, na winst in de finale tegen Roger Federer. Hij was viermaal verliezend finalist in Melbourne, in 2012 (tegen Novak Djokovic), 2014 (tegen Stan Wawrinka), 2017 (tegen Roger Federer) en 2019 (tegen Novak Djokovic).