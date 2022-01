Rafael Nadal gunt zichzelf kans op grandslamrecord

Nadal staat voor de 6e keer in de finale in Melbourne, enkel in 2009 kon hij triomferen. In 2012 (Djokovic), 2014 (Wawrinka), 2017 (Federer) en 2019 (Djokovic) beet hij in het stof.



De Spanjaard is stilaan een veteraan van vele tennisoorlogen. Een aanslepende voetblessure zette vorig jaar een vraagteken achter zijn verdere loopbaan, maar kijk: de 13-voudige Roland Garros-laureaat speelt als herboren. Ook een coronabesmetting in december kon hem niet deren.



(later meer)