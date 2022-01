Rafael Nadal gunt zichzelf kans op grandslamrecord en barst in tranen uit

Nadal staat voor de 6e keer in de finale in Melbourne, enkel in 2009 kon hij triomferen. In 2012 (Djokovic), 2014 (Wawrinka), 2017 (Federer) en 2019 (Djokovic) beet hij in het stof. De Spanjaard is stilaan een veteraan van vele tennisoorlogen. Een aanslepende voetblessure zette vorig jaar een vraagteken achter zijn verdere loopbaan, maar kijk: de 13-voudige Roland Garros-laureaat speelt als herboren. Ook een coronabesmetting in december kon hem niet deren. Zo maakt de nummer 5 van de wereld straks kans om alleen recordhouder te worden met 21 grandslamtitels. Zijn zege tegen nummer 7 Berrettini maakte dan ook heel wat emoties los: hij vierde uitbundig, de tranen welden op. (lees voort onder tweets)

Tranen bij Nadal:

Een van zijn meest emotionele vieringen:

Dipje in de 3e set

Het wordt de 29e grandslamfinale van Nadal, die in Melbourne kan profiteren van de afwezigheid van Federer (niet fit) en Djokovic (niet welkom door corona). Djokovic en Federer speelden er allebei 31.



Naast het record kan Nadal zondag ook een van de zeldzame tennissers worden die alle grandslamtoernooien minstens 2 keer won.



"Ik speelde heel goed in de eerste 2 sets. Het was lang geleden dat ik zo goed was", reageerde de Spanjaard. Hij gaf geen enkele breakkans weg en sloeg zelf genadeloos toe. Hij liep in set 1 3-0 en in set 2 4-0 uit. Ze afmaken was een koud kunstje.



"4-3 achter in de 3e set beleefde ik een slecht opslagspelletje en Berrettini vond zijn beste slagen terug. Maar ik heb teruggeknokt." Hij bakte de Italiaan een koekje van hetzelfde deeg met een break bij 4-3 voor in de 4e set. Na minder dan 3 uur was de buit binnen.





Voor Berrettini was het de derde grandslamhalvefinale uit zijn carrière: in 2019 was het zijn eindstation in de US Open, vorig jaar bereikte en verloor hij de finale in Wimbledon.