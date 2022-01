Rafael Nadal blijft foutloos down-under, ook Barty en Alcaraz vlot door

Rafael Nadal is uitstekend begonnen aan zijn 17e Australian Open. De Spaanse nummer 5 van de wereld maakte in de tweede ronde korte metten met de Duitser Yannick Hangfmann, de nummer 126 van de wereld.

In zijn eerste ronde tegen de Amerikaan Marcos Giron draaide Nadal vlot warm Down Under, met een eenvoudige 3-0-zege in sets. Tegen Hanfmann herhaalde dat scenario zich. Nadal was dominant van begin tot eind en trakteerde het publiek in Melbourne af en toe op een heerlijk shot.

In de volgende ronde treft Nadal de winnaar van het duel Chatsjanov-Bonzi. Nadal lijkt na een moeilijk 2021 weer op dreef en gaat in Australië op zoek naar een 2e eindzege. Daarmee zou hij alleen recordhouder worden in het aantal grandslamzeges. Het huidige record van 20 deelt hij nu nog met Federer en Djokovic.