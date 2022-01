Raducanu speelt en wint haar eerste driesetter op grandslamtoernooi

Het verhaal van Raducanu is intussen genoegzaam bekend. Na haar verrassende prestatie op Wimbledon en haar zege op de US Open raakte ze sportief even de weg kwijt. Een partij tegen de Amerikaanse Sloane Stephens in ronde 1 was dan ook geen cadeau voor haar.

Maar ze leek in uitstekende doen en haalde de eerste set in een recordtempo binnen. Ze gunde Stephens geen enkel spelletje.

Maar daarna sputterde de motor even. Ze gaf in set twee haar opslag meteen weg en Stephens kwam beter in de match. De Amerikaanse begon beter te slaan en won set twee met 6-2.

Zo moest er dus een beslissende derde set spelen en dat was voor Raducanu een nieuwe ervaring op een grandslamtoernooi. Ze won tot nu toe al haar matchen in twee sets. Maar van vermoeidheid had de Britse duidelijk geen last. Ze drukte het gaspedaal nog eens in en na een uur en drie kwartier mocht ze juichen.