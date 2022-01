Murray wint voor het eerst sinds 2017 op Australian Open na intense vijfsetter

Murray stond vijf keer in de finale in Melbourne, maar de voorbije jaren had de Brit het bijzonder lastig. Door aanhoudend blessureleed was hij er sinds 2017 drie keer niet bij en in 2019 verloor hij zijn eerste match. Hij kondigde toen ook aan dat hij dacht aan stoppen.

Maar na een nieuwe heupoperatie lijkt hij nu helemaal terug. In zijn eerste ronde stond hij 4 uur op de baan.

"Het is fantastisch om hier terug in de tweede ronde te staan", vertelde Murray na afloop.

De tweevoudige olympische kampioen en drievoudige grandslamwinnaar staat in de tweede ronde tegenover de Japanse kwalificatiespeler Taro Daniel (ATP-120).