Elise Mertens is goed op dreef down-under. Onze nationale nummer 1 in het vrouwentennis staat op één zege van de tweede week. Enkel de Chinese Zhang, de nummer 74 van de wereld, kan daar nog een stokje voor steken. Haalt ze voor het vierde jaar op rij de vierde ronde in Australië? Volg haar wedstrijd rond 3 uur vannacht.