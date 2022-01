Medvedev overleeft matchpunt tegen Auger-Aliassime en staat weer in HF Australian Open

Vorig jaar verloor Medvedev in de finale van de Australian Open van Novak Djokovic, de nummer 1 is er door de gekende coronasoap niet bij. Als nummer 2 van de wereld ligt daar dé kans voor de Rus om na de US Open vorig jaar zijn tweede grandslamtitel te pakken.



Maar van die favorietenrol was lang niets te merken: de 21-jarige Canadees Auger-Aliassime, nummer 9, speelde onbevangen en won set 1 en set 2.



Medvedev had het geluk dat hij op de cruciale momenten het hoofd koel hield en zo liefst 9 breakballen kon wegwerken. Waaronder eentje bij 4-5, 30-40 achter op zijn opslag in de 4e set. Een bliksemschicht van een opslag verder zag Auger-Aliassime die matchkans in rook opgaan.



Medvedev dwong een 5e set af. En daarin moest hij in het 2e spelletje 3 breakballen wegwerken. Zijn opponent was even van slag en gaf zijn service prijs: 3-1. In de laatste game van set 5 veroverde Auger-Aliassime nog 2 breakballen, maar hij kon ze ook nu weer niet benutten. Nadat de bal buiten was gegaan, verkreeg Medvedev de kwalificatie voor de volgende ronde.



Daarin speelt de Rus tegen de Griek Stefanos Tsitsipas, die over de Italiaan Jannik Sinner wervelde in 3 sets. De Rus had ietwat schuldbewust een waarschuwing in huis: "Ook al zit ik in de slechtste vorm van mijn leven, dit is een halve finale van een grandslamtoernooi, dus zal ik het beste van mezelf geven."



Medvedev-Tsitsipas is een heruitgave van de halve finale in 2021. Toen won Medvedev met 6-4, 6-2, 7-5. In de tweede halve finale staat de Spanjaard Rafael Nadal (ATP-5) tegenover de Italiaan Matteo Berrettini (ATP-7).