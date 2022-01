Maryna Zanevska wint na 2 tiebreaks eerste keer op grandslamtoernooi

Zanevska, die sinds september 2016 voor België uitkomt, heeft vorig jaar grote stappen gezet. Ze won in de zomer haar eerste WTA-toernooi en rukte door winst in ITF-toernooien op naar de 80e plaats van de ranking. Zo mocht ze voor het eerst sinds Wimbledon 2017 nog eens een grandslamtoernooi spelen.



De loting was niet min: de Sloveense Juvan was in de voorbereiding kwartfinaliste in Adelaide en won onder meer van 's werelds nummer 2 Aryna Sabalenka.

Zanevska was mentaal sterk, ze wist vooraf dat ze haar emoties onder controle moest houden. En dat was ook nodig. Haar opslag draaide niet (50% in set 1), maar die van Juvan nog minder (35% in set 1).



Onze 28-jarige landgenote, toe aan haar 7e grandslamtoernooi nog maar, gaf als eerste haar opslag prijs en kwam 2-5 achter. Juvan liet bij 4-5 een setpunt liggen en had ook in de tiebreak 2 setpunten (5-6 en 6-7). Maar het was Zanevska die haar eerste setpunt benutte: 9/7 na 59 minuten.



Juvan voelde zich onrecht aangedaan en zette Zanevska aan een razend tempo met de rug tegen de muur: 0-4, de Belgische kon amper 1 puntje maken in 2 opslagbeurten. Toch krabbelde ze nog recht. Juvan kwam 1-5 voor, maar kon opvallend genoeg geen enkel setpunt afdwingen.



In de 2e tiebreak had Zanevska altijd de bovenhand, ook nu maakte ze het af op haar eerste matchpunt na 1 uur en 9 minuten. Een knappe overwinning.



In de tweede ronde wacht de Spaanse Nuria Parrizas Dias (WTA-63). De 2 speelden al 2 keer eerder tegen elkaar, telkens won Zanevska.