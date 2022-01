LIVE: Rafael Nadal zet scheve situatie helemaal recht en dwingt 5e set af op Australian Open

Medvedev wint makkelijk zijn opslagbeurt. Nadal merkte al snel dat een break moeilijk werd, dus zet zijn beetje energie dat rest in zijn lichaam klaar voor zijn volgende servicebeurt.

14 uur 43. Marathonpunt in marathonwedstrijd. Een felbevochten punt gaat naar Rafael Nadal. De Spanjaard houdt zijn service vast na een punt van bijna 14 minuten, waarbij 6 keer "deuce" door het stadion galmde. .

In een mum van tijd staat het 2-2 in de vijfde set. Beide heren behouden de opslag.

Rafael Nadal zet Medvedev meteen onder druk aan het begin van de vijfde set. De Rus plooit niet en wint het eerste punt. Ondertussen heeft het publiek een duidelijke waarschuwing gekregen: "Niet meer roepen tijdens de 1e en 2e opslag, of je vliegt uit het stadion."

Wat een ommekeer in de partij. Rafael Nadal kwam van een geslagen positie terug en dwingt nu een 5e set af. Op zijn eigen opslag kent hij weinig moeite om set 4 met 6-4 in de wacht te slepen. Grandslamtitel 21 lonkt.

Rafael Nadal heeft alles onder controle en vraagt nog maar eens of hij een verse handdoek kan krijgen. Van zo'n partij kan een mens al eens zweten, natuurlijk.

Daniil Medvedev wordt moe. De Rus zoekt almaar vaker de korte punten. Is dit het teken voor Nadal om door te stomen?

Kunt u iets kordater optreden tegen het geroep? Gewoon "please" zeggen is niet genoeg.

13 uur 38. Prima over en weer: 3-2. U kunt het al raden: opnieuw een break. Het 7e breakpunt is eindelijk het goede voor Nadal. Opnieuw hijst hij zich op voorsprong. Medvedev? Die is ten einde raad en gaat verhaal halen bij de umpire waarom die niet strenger optreedt. .