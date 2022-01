LIVE: Rafael Nadal op dubbele achterstand tegen Daniil Medvedev in finale van Australian Open

Daniil Medvedev komt op dubbele voorsprong in sets. Nadal kreeg een setpunt, maar de Rus zette de scheve situatie recht met gewaagde passing shots. Resultaat: 5-7 in de tiebreak en 0-2 in sets.

11 uur 54. Medvedev deelt tik uit: 6-7. Daniil Medvedev komt op dubbele voorsprong in sets. Nadal kreeg een setpunt, maar de Rus zette de scheve situatie recht met gewaagde passing shots. Resultaat: 5-7 in de tiebreak en 0-2 in sets. .

11 uur 43. Op naar de tiebreak! Met een stevige volley brengt de nummer 2 van de wereld de stand weer in evenwicht. Nadal mag als eerste serveren in de tiebreak. .

11 uur 24. 5e breakkans is de goede. Medvedev breakt een 2e keer deze set. Een veldbetreder zorgt even voor opschudding, maar beide spelers bleven hoogstaand tennis op het veld brengen. Nadal werkte 4 breakkansen voor de Rus vakkundig weg met een combinatie van diepe slagen en dropshots. Bij poging 5 was he wel prijs voor Medvedev: 5-4. .