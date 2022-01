LIVE: Ashleigh Barty staat op één set van de trofee in Australië

Voorlopig zijn we nog on serve in de eerste set, maar Barty kwam zonet voor het eerst in de problemen op haar service. Collins dwong het eerste breakpunt van de match af, maar liet de kans onbenut.

09:19

09 uur 19. Eerste Australische eindzege sinds 1978? Ashleigh Barty doet zo meteen een gooi naar een derde grandslamzege en een 15e WTA-titel. In 2019 won Barty Roland Garros, vorig jaar was ze de beste op Wimbledon. Op de Australian Open was een halve finale, in 2020, tot vandaag haar beste resultaat. Dit jaar verloor Barty in Melbourne nog geen enkele set. In de 6 partijen die ze speelde - de halve finale inbegrepen -, liet ze slechts 21 spelletjes vallen, waarvan één eigen servicegame. Het is overigens al van 1980 geleden dat een thuisspeelster de finale haalde van de Australian Open. Toen was het Wendy Turnbull, die verloor van de toenmalige Tsjechoslowaakse Hana Mandlikova. De laatste Australische die het toernooi won, is Chris O'Neil in 1978. .