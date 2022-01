Kirsten Flipkens door in vrouwendubbel, eruit met Sander Gillé in gemengd

Kirsten Flipkens staat in de 1/8e finales van het vrouwendubbel op de Australian Open. Samen met de Spaanse Sara Sorribes Tormo, die haar in de 1e ronde uit het enkelspel kegelde, was ze in 3 sets te sterk voor het Canadees-Mexicaanse duo Gabriela Dabrowski en Giuliana Olmos: 6-4, 6-7 (3/7), 6-2. In de eerste ronde van het gemengde dubbel verging het de Belgen minder vannacht.