David Goffin won maandag voor het eerst sinds mei, vandaag staat de beste Belg (ATP-45) in de tweede ronde in ATP-Sydney tegenover de Amerikaanse "lucky loser" Denis Kudla (ATP-109). Goffin klopte in de 1e ronde de Argentijn Facundo Bagnis (ATP-71), Kudla de Argentijn Federico Delbonis (ATP-44). Wat doen ze tegen elkaar?