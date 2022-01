Greet Minnen mag naar de tweede ronde in het dubbelspel op de Australian Open

Jaimee Fourlis en Maddison Inglis hadden voor eigen volk een wildcard gekregen voor het dubbelspel, maar in de 1e ronde bleken ze niet opgewassen tegen Greet Minnen en Ellen Perez: 6-3 en 6-1.



In de 2e ronde spelen Minnen en Perez tegen de Chileense Alexa Guarachi en de Amerikaanse Nicole Melichar-Martinez, het 5e reekshoofd in Melbourne, of tegen de Thaise Peangtarn Plipuech en de Indonesische Aldila Sutjiadi.



In het enkeltoernooi sneuvelde Minnen maandag in de 1e ronde tegen de Roemeense Jaqueline Cristian.