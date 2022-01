Greet Minnen heeft goede voorbereiding achter de rug: "Maar kijk niet verder dan de 1e ronde"

17:51

17 uur 51. Minnen: "Heb me goed voorbereid". In de eerste ronde van de Australian Open kijkt Greet Minnen (WTA-84) de Roemeense Jaqueline Cristian (WTA-73) in de ogen. "Ik heb haar nooit eerder ontmoet. Ze staat in elk geval goed te spelen de laatste tijd. Ik verwacht me aan een stevige match, maar ik ben blij hier te zijn." "Ik hou van deze Grand Slam en ik ben ongeduldig om uit de startblokken te schieten", vertelde Minnen. "Ik heb het gevoel dat de ballen iets meer 'vliegen' dan normaal dit jaar en dat ze hoger stuiteren." "Ik heb me goed voorbereid met mijn coach Ann Devries. Ik hoop dat ik een goed toernooi zal spelen, maar ik kijk voorlopig niet verder dan de eerste ronde", sloot onze landgenote af. .