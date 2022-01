Goffin lijkt hersteld van knieblessure: "Normaal zal ik voluit kunnen gaan"

18:06

18 uur 06. Goffin: "Normaal zal ik voluit kunnen gaan". David Goffin (ATP-45) ontmoet dinsdag het Britse 24e reekshoofd Daniel Evans (ATP-26). Is onze landgenoot al voldoende hersteld van zijn knieblessure? "Uiteindelijk zal het wel lukken met die knie", vertelde Goffin. "In Sydney heb ik nochtans schrik gehad, want de pijn stak plots fel op. Uit de onderzoeken bleek dat ik een lichte verrekking heb aan de achterkant van de knie. Vandaag heb ik voor het eerst terug wat tennis gespeeld." "Het zal crescendo gaan en dus denk ik dat alles in orde zal zijn voor mijn wedstrijd van dinsdag. Normaal gezien kan ik dan voluit gaan", sloot Goffin af. .