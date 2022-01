Elise Mertens wil naar de kwartfinales op de Australian Open

14:02 14 uur 02. Collins slaat hard en direct, geheel volgens de Amerikaanse stijl. Agressief tennis dus, met een stevige service en eerste return. Soms komt dat er goed uit, soms ook niet. Dat wordt dus afwachten. Daarnaast heeft ze een wat speciaal karakter. Ik kan het moeilijk omschrijven. Laat ons zeggen dat ze heel gedreven overkomt. Elise Mertens. Collins slaat hard en direct, geheel volgens de Amerikaanse stijl. Agressief tennis dus, met een stevige service en eerste return. Soms komt dat er goed uit, soms ook niet. Dat wordt dus afwachten. Daarnaast heeft ze een wat speciaal karakter. Ik kan het moeilijk omschrijven. Laat ons zeggen dat ze heel gedreven overkomt. Elise Mertens

13:56 13 uur 56. Mertens heeft altijd al mooie resultaten laten optekenen in Australië. Ik meen me te herinneren dat ze hier zelfs eens in de halve finales heeft gestaan. Zij is een solide speelster, heel regelmatig. Ze gaat er altijd voor. Het zal dan ook een intense strijd worden. Danielle Collins. Mertens heeft altijd al mooie resultaten laten optekenen in Australië. Ik meen me te herinneren dat ze hier zelfs eens in de halve finales heeft gestaan. Zij is een solide speelster, heel regelmatig. Ze gaat er altijd voor. Het zal dan ook een intense strijd worden. Danielle Collins

13:50 13 uur 50. Collins moest knokken in 3e ronde. Een jaar na Mertens stond ook de 28-jarige Collins in de halve finales in Melbourne. Vorig jaar volgden de eerste toernooiwinsten. Zaterdag moest ze diep gaan om de jonge Deense Clara Tauson (WTA-39) uit het toernooi te kegelen. "Uit het vorige seizoen heb ik veel opgestoken. Ik leerde om meer variatie in mijn spel te brengen. Tegen Clara stond ik 1 set en 4-2 achter, maar dankzij een betere service en minder directe fouten kon ik de partij alsnog in mijn voordeel laten kantelen. Ik was heel tevreden met die zege en hopelijk kan ik op dat elan voortgaan." . Collins moest knokken in 3e ronde Een jaar na Mertens stond ook de 28-jarige Collins in de halve finales in Melbourne. Vorig jaar volgden de eerste toernooiwinsten. Zaterdag moest ze diep gaan om de jonge Deense Clara Tauson (WTA-39) uit het toernooi te kegelen.



"Uit het vorige seizoen heb ik veel opgestoken. Ik leerde om meer variatie in mijn spel te brengen. Tegen Clara stond ik 1 set en 4-2 achter, maar dankzij een betere service en minder directe fouten kon ik de partij alsnog in mijn voordeel laten kantelen. Ik was heel tevreden met die zege en hopelijk kan ik op dat elan voortgaan."

13:48 13 uur 48. Mertens-Collins 1-1. Het wordt de derde ontmoeting tussen Mertens en Collins. De 26-jarige Belgische won het eerste duel in de eerste ronde van Wimbledon 2018. De 28-jarige Amerikaanse was vorig jaar beter in de 1/8e finales op het WTA-toernooi in Chicago. . Mertens-Collins 1-1 Het wordt de derde ontmoeting tussen Mertens en Collins. De 26-jarige Belgische won het eerste duel in de eerste ronde van Wimbledon 2018. De 28-jarige Amerikaanse was vorig jaar beter in de 1/8e finales op het WTA-toernooi in Chicago.

13:17 13 uur 17. 4e keer op 5 jaar in 4e ronde. Elise Mertens heeft het naar haar zin in Australië. Bij haar eerste deelname in 2018 bereikte ze meteen de halve finales. In 2019 volgde een 3e ronde, in 2020 en 2021 was de 4e ronde het eindstation. . 4e keer op 5 jaar in 4e ronde Elise Mertens heeft het naar haar zin in Australië. Bij haar eerste deelname in 2018 bereikte ze meteen de halve finales. In 2019 volgde een 3e ronde, in 2020 en 2021 was de 4e ronde het eindstation.