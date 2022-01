Elise Mertens wervelt naar tweede week van Australian Open

Mertens kan vertrouwen tanken uit haar samenwerking met een nieuwe coach (Simon Goffin, de broer van) en haar statistiek van 16 grandslamtoernooien op een rij een plaats in de derde ronde.



Maar daar stopt haar ambitie niet. Tegen Zhang Shuai draaide Mertens'

service op volle toeren. Ze liep in een mum van tijd 3-0 uit, waarna de enige hapering volgde. Zhang benutte 1 van haar 2 breakballen en zorgde even voor zichzelf voor wat hoop.



Maar die blies Mertens snel weg: ze won makkelijk haar opslagspelletjes en zou Zhang geen enkele kans meer gunnen.



Van 3-2 ging het naar 6-2. In de 2e set verwezenlijkte weer meteen een break en van 2-1 ging het naar 5-1. Zhang moest deemoedig het hoofd buigen: 6-2, 6-2.



Voor een ticket voor de kwartfinale wacht de Amerikaanse Danielle Collins (WTA-30). Het 27e reekshoofd klopte de Deense Clara Tauson na een zware driesetter: 4-6, 6-4, 7-5.



Mertens en Collins speelden al 2 keer tegen elkaar: het staat 1-1. Mertens won in Wimbledon 2018, Collins in Chicago in 2021. Mertens' beste resultaat in Melbourne is de halve finale bij haar eerste deelname in 2018, in 2020 en 2021 was de 1/8e finale het eindstation.