Elise Mertens strandt in de halve finales van het dubbel in Melbourne

Elise Mertens aasde in Melbourne op een tweede finale op een rij en ook een tweede eindoverwinning in het dubbelspel.

In de vorige rondes verliep alles naar wens, maar in het laatste obstakel richting finale struikelde ze samen met Veronika Koedermetova over de sterke Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova, respectievelijk de nummers 2 en 1 van de wereld in het dubbel.

Al in de eerste set drukten de Tsjechische vrouwen hun stempel op de match. In het eerste spelletje moesten Mertens en Koedermetova meteen hun service inleveren. Bij 3-1 gebeurde dat opnieuw en zo ging het in een oogwenk naar 5-1. Bij 5-2 mochten Krejcikova en Siniakova opslaan voor de set en dat lieten ze zich geen twee keer zeggen.

In set 2 leek er voor Mertens en Koedermetova beterschap in de maak. Ditmaal behielden ze hun servicevoordeel wel en toen ze bij 1-2 door de service van hun opponentes braken, leek de weg met een 1-3-bonus geplaveid naar setwinst.

Maar dat was buiten de waard gerekend, want Mertens en Koedermetova slaagden er daarna niet meer in om ook nog maar één game binnen te halen. De 4-3, 5-3 en uiteindelijk ook 6-3 waren felbevochten, maar kantelden in het nadeel van Mertens en Koedermetova.