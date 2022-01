Elise Mertens houdt de Belgische eer hoog in Melbourne

De 26-jarige Mertens en de 31-jarige Begu hadden elkaar eerder al twee keer in het circuit ontmoet. Telkens met Mertens als winnares.

Dat gebeurde in 2017, in de Fed Cup en in de halve finales van het WTA-toernooi van Istanboel.

Mertens liet er ook ditmaal geen twijfel over bestaan wie de beste was. In set 1 ging ze bij 2-1 door de service van Begu. Het was een opslagverlies dat de Roemeense niet te boven kwam.

Bij 5-3 mocht Mertens serveren voor de set en daar had Begu geen verhaal tegen. Met een love game haalde Mertens het: 6-3.

In de tweede set moest Begu opnieuw de wet van de sterkste ondergaan. Nu zag ze Mertens al breken bij 1-1 en een tweede keer bij 4-2.

Na een uur en 17 minuten was de kous af. Mertens sloeg een bal op de netrand en zo hobbelde hij in het vak van Begu, die niks meer kon doen.

Belgiës nummer 1 mocht oververdiend als laureate de catacomben in, waar ze zich kon voorbereiden op haar 1e ronde in het dubbelspel.

In de 1/16e finales in Melbourne neemt Mertens het op tegen de Chinese Shuai Zhang (WTA-74).

Mertens is de laatste Belg(ische) die in het enkelspel van de Australian Open actief is.