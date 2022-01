David Goffin zet vlot "lucky loser" Kudla opzij op weg naar kwartfinale in Sydney

Goffin won maandag tegen de Argentijn Facundo Bagnis (ATP-76/6-4, 6-4) voor het eerst sinds mei nog eens een tennismatch, dat was toen zijn derde match sinds augustus en zijn vroegtijdige stop van het seizoen door blessureleed.



Tegen Kudla, die als "lucky loser" werd opgevist uit de kwalificaties en in ronde 1 de Argentijn Federico Delbonis (ATP-44/6-3, 6-1) uitschakelde, ging het weer wat vlotter.



Al blies de Belg ook warm en koud bij zijn opslag met 8 aces en 4 dubbele fouten. Maar op zijn zege was niks af te dingen. Hij opende meteen met een servicebreak en moest maar 1 breakpuntje wegwerken. Zelf zette Goffin Kudla constant onder druk, 2 breaks in set 1 en 2 late breaks in set 2 volstonden.



Bij de laatste 8 wacht het 8e reekshoofd mogelijk ex-nummer 1 Andy Murray, als die Basilasjvili kan wegzetten.