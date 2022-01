David Goffin moet na amper 3 sets al afdruipen in Australië

09:31 09 uur 31. Game, set, match. De Australian Open van David Goffin is voorbij. Hij verliest zijn eerste ronde tegen Daniel Evans. . Game, set, match De Australian Open van David Goffin is voorbij. Hij verliest zijn eerste ronde tegen Daniel Evans.

09:27 09 uur 27. 5-0. Deze 3e set dreigt erg pijnlijk te worden voor Goffin. Hij kon nog geen enkel spelletje winnen en Dan Evans mag dadelijk serveren voor de partij. . 5-0 Deze 3e set dreigt erg pijnlijk te worden voor Goffin. Hij kon nog geen enkel spelletje winnen en Dan Evans mag dadelijk serveren voor de partij.

09:19 09 uur 19. De veer is gebroken bij Goffin. In de derde set verliest hij meteen drie spelletjes op een rij. . De veer is gebroken bij Goffin. In de derde set verliest hij meteen drie spelletjes op een rij.

09:04 09 uur 04. 2 sets in het krijt. Goffin heeft nog heel veel werk als hij hoopt deze eerste ronde te overleven. Hij staat nu al twee sets achter tegen Evans. Hij gaf in set 2 meteen zijn opslag weg, maar leek zich wel te herpakken. Hij hing de bordjes weer in evenwicht. Maar dan gaf hij opnieuw in de cruciale fase een break weg. Evans mocht bij 5-3 serveren voor de set en benutte meteen setpunt nummer 1. . 2 sets in het krijt Goffin heeft nog heel veel werk als hij hoopt deze eerste ronde te overleven. Hij staat nu al twee sets achter tegen Evans. Hij gaf in set 2 meteen zijn opslag weg, maar leek zich wel te herpakken. Hij hing de bordjes weer in evenwicht.

Maar dan gaf hij opnieuw in de cruciale fase een break weg. Evans mocht bij 5-3 serveren voor de set en benutte meteen setpunt nummer 1.

09:02 09 uur 02. Zijn we voorbarig geweest? Evans snoept op zijn beurt meteen opnieuw de opslag van Goffin af en mag nu serveren voor de tweede set. . Zijn we voorbarig geweest? Evans snoept op zijn beurt meteen opnieuw de opslag van Goffin af en mag nu serveren voor de tweede set.

08:55 08 uur 55. Een rebreak van Goffin. Dit is wat hij nodig had. Hij komt terug tot 4-3 in set twee. Zo houdt onze landgenoot zijn kansen in deze set alleszins gaaf. . Een rebreak van Goffin. Dit is wat hij nodig had. Hij komt terug tot 4-3 in set twee. Zo houdt onze landgenoot zijn kansen in deze set alleszins gaaf.

08:31 08 uur 31. Break Evans. Is de verloren set in het hoofd van Goffin gekropen? Hij was nochtans goed aan het tennissen voor hij die cruciale opslag verloor. In zijn eerste opslagspelletje in set 2 geeft hij meteen weer breakpunten weg, hij werkt er twee weg met aanvallend tennis aan het net, maar dan kan Evans toch profiteren. Goffin moet zich snel herpakken. . Break Evans Is de verloren set in het hoofd van Goffin gekropen? Hij was nochtans goed aan het tennissen voor hij die cruciale opslag verloor.

In zijn eerste opslagspelletje in set 2 geeft hij meteen weer breakpunten weg, hij werkt er twee weg met aanvallend tennis aan het net, maar dan kan Evans toch profiteren.

Goffin moet zich snel herpakken.

08:27 08 uur 27.

08:23 08 uur 23. 1e break is boosdoener. Dit is pijnlijk voor Goffin. Bij een 5-4-stand staat hij plots ook 40-0 achter. Drie breakpunten dus voor Evans en de Brit twijfelt niet. Hij haalt snoept een eerste keer de opslag van onze landgenoot af en dat is meteen ook goed voor setwinst. . 1e break is boosdoener Dit is pijnlijk voor Goffin. Bij een 5-4-stand staat hij plots ook 40-0 achter. Drie breakpunten dus voor Evans en de Brit twijfelt niet. Hij haalt snoept een eerste keer de opslag van onze landgenoot af en dat is meteen ook goed voor setwinst.

08:02 08 uur 02. Geen spectaculair begin van de eerste set. Beide spelers winnen hun opslagspelletjes relatief eenvoudig. . Geen spectaculair begin van de eerste set. Beide spelers winnen hun opslagspelletjes relatief eenvoudig.

07:06 07 uur 06. Goffin moet nog een tijdje geduldig wachten voor hij aan zijn match kan beginnen. Het duel voor hem op de baan, tussen twee vrouwen uit Kazachstan, wordt een marathon. In set 1 en 2 kregen we een tiebreak. Momenteel spelen ze de beslissende derde set. . Goffin moet nog een tijdje geduldig wachten voor hij aan zijn match kan beginnen. Het duel voor hem op de baan, tussen twee vrouwen uit Kazachstan, wordt een marathon. In set 1 en 2 kregen we een tiebreak. Momenteel spelen ze de beslissende derde set.

18-01-2022 18-01-2022.

18:14 18 uur 14. Het zal een fysieke strijd worden tussen aanvallend ingestelde spelers die niet aarzelen om naar het net te komen. David Goffin. Het zal een fysieke strijd worden tussen aanvallend ingestelde spelers die niet aarzelen om naar het net te komen. David Goffin