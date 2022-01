Badosa en Keys trekken met WTA-titel en vertrouwen naar Australian Open

De 24-jargie Badosa haalde het in Sydney in drie sets van de Tsjechische Barbora Krejcikova, vorig jaar nog de verrassende winnares van Roland Garros. De Spaanse moest er wel 2 uur en 22 minuten voor zwoegen.

Madison Keys wint Amerikaans onderonsje

Ook Madison Keys heeft haar vertrouwen opgekrikt voor het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. De Amerikaanse stond in 2017 nog in de finale van de US Open, maar is ondertussen weggezakt naar de 87e plek op de WTA-ranking.

In Adelaide had ze amper een uurtje nodig om haar landgenote Alison Riske met duidelijke 6-1, 6-2-cijfers opzij te zetten.

Voor Keys was het de zesde toernooizege in haar carrière, de laatste dateerde evenwel van 2019 in Cincinnati. In totaal speelde ze elf finales. Bij Riske blijft de teller op drie gewonnen titels (Linz 2021, Rosmalen 2019 en Tianjin 2014) staan.