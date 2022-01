Alison Van Uytvanck buigt het hoofd na driesetter: "Het is frustrerend"

Met Wang Qiang, de nummer 110 van de wereld, kreeg Alison Van Uytvanck een haalbare kaart tegenover zich in de 2e ronde. Van Uytvanck stond met vertrouwen op de baan, raakte de bal goed en stak met prima tennis vlot de 1e set op zak: 6-2. Maar Wang Qiang bleek een bijtertje. De Chinese kwam mondjesmaat beter in de match en het regende plots breaks aan twee kanten in set 2, die beslist werd in een tiebreak. Daarin stoomde Wang naar een 5-2-voorsprong, Van Uytvanck knokte zich terug naar 5-5. Op dat moment leek ze het mentale overwicht te hebben, maar een dropshot dat net aan de verkeerde kant van het net viel, brak onze landgenote zuur op. Geen matchpunt voor Van Uytvanck, wel een setpunt voor de Chinese, die na een felbevochten rally de tiebreak won met 7-5. In set 3 forceerde Wang de beslissing in het 8e spelletje, waarin ze door de opslag van Van Uytvanck ging. De Chinese mocht zo serveren voor de wedstrijd. Van Uytvanck kon wel nog één matchpunt uitwissen, maar bij de 2e matchbal was het over en uit voor de Belgische.

Licht geblesseerde Van Uytvanck baalt: "Op 2 punten van de zege"

"Ik stond op een gegeven moment op twee punten van de overwinning", zuchtte een balende Van Uytvanck na afloop. "Dit was een mooie kans om voor de eerste keer de derde ronde te halen."

"Dat dropshot bij 5-5 in de tiebreak van de tweede set komt me duur te staan. In de derde set begon Wang beter te spelen en werd het moeilijk. Het is frustrerend."

Van Uytvanck speelt in Melbourne ook in het dubbelspel, aan de zijde van de Deense Clara Tauson. Ze werd de voorbije week afgeremd door kniepijn en bekijkt haar avontuur in Australië dan ook niet als een mislukking.

"Mijn knie doet nog altijd pijn", legde Van Uytvanck uit. "Ik ga me laten onderzoeken bij mijn terugkeer in België. Mijn volgend toernooi wordt normaal gezien Sint-Petersburg. Mijn spelniveau is er, net als de instelling."

"Mijn partij tegen Anisimova (tijdens het Summer Set-toernooi, red.) was goed, ook vandaag tegen Wang was het niet slecht. Daar moet ik me aan vasthouden en verdergaan. Een mooi objectief voor 2022 is de top 30, maar ik ga eerst beginnen met de top 50."