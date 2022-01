2 op 4 voor Belgen: Greet Minnen strandt in eerste ronde

Het was Minnens derde deelname down under, in 2020 bereikte ze de tweede ronde, nu ging ze er net als vorig jaar meteen uit. De 23-jarige Cristian maakte vorig jaar een opgemerkte sprong op de ranking en speelde in de herfst haar eerste WTA-finale.



Minnen had kansen, maar benutte ze niet. Zo werkte Cristian liefst 9 breakballen weg. Zelf dwong de Belgische 9 breakpunten af, maar 6 keer leverde dat niks op. Minnen liet na om al in het openingsgame te breken. De break kwam er toch voor 3-2, maar Cristian draaide de rollen nog om: 5-7 na 53 minuten. Op een cruciaal moment maakte Minnen 2 opeenvolgende fouten met de forehand.



In de 2e set was elke coherentie zoek met liefst 7 breaks. De set begon met 3 breaks, Minnen liet 3 keer de 4-1 liggen. Het was het begin van het einde, want Cristian pakte nu 2 keer de opslag van Minnen af.



Minnen was te onregelmatig met 30 directe fouten en maar 30 procent gewonnen punten op de 2e opslag.



Bij 4-5 voor de Roemeense kwamen er 3 matchballen bij 0-40. De 3e was de goeie voor Cristian na 1 uur en 43 minuten.