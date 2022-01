16-jarige Belgische Sofia Costoulas is op de Australian Open halvefinaliste bij de juniores

Sofia Costoulas is het 8e reekshoofd in Melbourne. In de kwartfinales was onze landgenote een maatje te groot voor de Russin Diana Shnaider (ITF-3).

Na 2 uur en 14 minuten stonden de 6-3, 5-7 en 6-4 op het scorebord.

Vorige week was Costoulas op het juniorentoernooi van Traralgon ook al te sterk voor Shnaider.

Het is voor de 16-jarige Costoulas de eerste keer dat ze in de halve finale van een grandslamtoernooi staat.

Voor een plaats in de finale neemt ze het op tegen thuisspeelster Charlotte Kempenaers-Pocz (ITF-220).