Tweede reekshoofd Krejcikova laat zich meteen verrassen op WTA Finals

Kontaveit boekte zo een elfde opeenvolgende overwinning. Die zegereeks bezorgde haar niet alleen de titels in Moskou en Cluj-Napoca, maar ook het laatste ticket voor de Finals. Krejcikova is veel minder in vorm. Zij verloor nu al vier partijen op rij. Kontaveit en Krejcikova debuteerden allebei op het toernooi met de beste acht speelsters van het seizoen.

De 25-jarige Anett Kontaveit (WTA-8) heeft woensdag de WTA Finals in het Mexicaanse Guadalajara ingezet met een 6-3, 6-4-zege tegen haar Tsjechische leeftijdsgenote Barbora Krejcikova (WTA-3). Krejcikova haalde lang niet het niveau waarmee ze in juni Roland Garros won en moest al na een uur en een kwartier het hoofd buigen.

11 uur 57. Loting: Sabalenka en Krejcikova voeren groep aan. De Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA-2) en de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA-3), de twee best geklasseerde speelsters in de Race, zijn in Guadalajara aangeduid als eerste en tweede reekshoofd op de WTA Finals. Ze leiden elk een groep. Sabalenka kwam in de groep "Chichen Itza", genoemd naar een van de belangrijkste steden van de Maya's op het schiereiland Yucatan, terecht. Ze krijgt het gezelschap van de Griekse Maria Sakkarai (WTA-6), de Poolse Iga Swiatek (WTA-9) en de Spaanse Paula Badosa (WTA-10). In de "Teotihuacan"-groep, naar de grootste stad in de Precolumbiaanse periode, treft Krejcikova haar landgenote Karolina Pliskova (WTA-4), de Spaanse Garbine Muguruza (WTA-5) en de Estse Anett Kontaveit (WTA-8). De WTA Finals moeten het dit jaar doen zonder grote namen als de Amerikaanse Serena Williams, de Japanse Naomi Osaka en de Australische nummer één van de wereld en titelhouder Ashleigh Barty. Barty gaf na een lang seizoen aan rust nodig te hebben. .