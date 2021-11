Mertens en dubbelpartner Hsieh krijgen draai om de oren op WTA Finals

Elise Mertens en Hsieh Su-Wei wisten dat een zege tegen het Tsjechische duo Krejcikova/Siniakova nagenoeg zekerheid over de halve finales zou betekenen.

Dat was wel geen eenvoudige opdracht, want dankzij hun titel op Roland Garros en finaleplaats op de Australian Open staan Krejcikova/Siniakova als eerste reekshoofd gerangschikt. In de zomer wonnen ze ook nog eens goud op de Olympische Spelen.

Een spannende match werd het nooit. Mertens en Hsieh moesten voortdurend achtervolgen en slaagden er - ondanks 5 breakpunten - nooit in de opslag van de Tsjechen af te snoepen. Zelf moesten ze hun service 4 keer afgeven. Na iets meer dan een uur zat het er al op.

Mertens en Hsieh moeten nu hun laatste groepsmatch tegen het duo Olmos/Fichman zien te winnen om zich alsnog bij de beste 4 te plaatsen.