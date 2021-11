Maria Sakkari kegelt topreekshoofd Aryna Sabalenka uit WTA Finals

07:37 07 uur 37.

Sakkari wint beslissend groepsduel tegen Sabalenka. Aryna Sabalenka, als nummer 2 van de wereld het hoogste reekshoofd in Guadalajara, heeft de groepsfase niet overleefd. De Wit-Russin ging onderuit tegen de Griekse Maria Sakkari (WTA-6) in een duel waarvan de winnares zou doorstoten naar de halve finales. Het werd een beklijvende 3-setter van bijna 3 uur tussen 2 van de "hardste hitters" op de WTA Tour: 7-6 (7/1), 6-8 (6/8) en 6-3. Sakkari maakte een break goed en pakte uit met 3 aces in de tiebreak van de eerste set. Sabalenka trok een thriller van een 2e set naar zich toe bij haar 4e setpunt. Maar in de 3e set gaf de fitheid van Sakkari, die haar 4 vorige duels met de Wit-Russin verloor, de doorslag. Sabalenka verloor af en toe haar kalmte, dat kan ook moeilijk anders als je 19 (!) dubbele fouten slaat. Zo gooide ze haar racket weg of sloeg een bal in de tribune. Sakkari neemt het op tegen de Estse Anett Kontaveit (WTA-8), die gisteren voor het eerst na 12 zeges op een rij verloor van Garbine Muguruza. Maar ze had haar kwalificatie dan ook al op zak.



Iga Swiatek verslaat Paula Badosa om eer. De Poolse Iga Swiatek (WTA 9) heeft op de WTA Finals in het Mexicaanse Guadalajara haar blazoen wat kunnen oppoetsen in de derde en laatste groepswedstrijd. Swiatek, die niet meer kon doorstoten, versloeg de Spaanse Paula Badosa Gibert (WTA 10), al zeker van groepswinst en kwalificatie voor de halve finales, in twee sets: 7-5 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 40 minuten. Garbiñe Muguruza (WTA 5) schaarde zich eerder in Mexico bij de laatste vier. De Spaanse neemt het voor een plaats in de finale op tegen haar landgenote Paula Badosa. Muguruza, winnares van Roland Garros 2016 en Wimbledon 2017, verzekerde zich van een ticket voor de halve finales door in haar laatste wedstrijd in de groep 'Teotihuacan' de Estse Anett Kontaveit (WTA 8) te verslaan met twee keer 6-4. Voor Kontaveit, die al zeker was van kwalificatie, kwam er zo een einde aan een reeks van twaalf zeges op rij. Tegen wie zij het opneemt voor een finaleplaats, is nog afwachten. Dat wordt de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 2) of de Griekse Maria Sakkari (WTA 6), die elkaar nog partij geven in het laatste duel in de groep 'Chichen Itza'.

Muguruza stoot door. Garbiñe Muguruza heeft zich bij de laatste vier geschaard op de WTA-Finals. De Spaanse maakt een einde aan een reeks van 12 zeges op rij van Anett Kontaveit: 6-4 en 6-4. Voor Muguruza is het de eerste keer dat ze de halve finales haalt op de WTA-Finals sinds 2015. Ze moest winnen tegen Kontaveit om zeker te zijn van de halve finales, terwijl Kontaveit al geplaatst was. De overwinning van Muguruza is slecht nieuws voor Karolina Pliskova, voor wie het toernooi er nu op zit. Muguruza neemt het in de halve finales op tegen haar landgenote Paula Badosa.



Pliskova beste Tsjechische. In een volledig Tsjechisch onderonsje heeft Karolina Pliskova (WTA-4) in drie sets gewonnen van Barbora Krejcikova (WTA-3): 0-6, 6-4 en 6-4 na 2 uur en 6 minuten. Daardoor mag Pliskova blijven hopen op een stek bij de laatste vier, al is ze wel afhankelijk van het duel tussen de Estse speelster Anett Kontaveit en Garbiñe Muguruza uit Spanje. Als Kontaveit wint, gaat Pliskova door naar de laatste vier, als Muguruza wint, plaatst zij zich voor de halve eindstrijd.

Sabalenka houdt kansen gaaf na comeback. Aryna Sabalenka heeft een einde gemaakt aan de hoop van Iga Swiatek om de halve finales te bereiken. De Poolste had nochtans de eerste set gewonnen (6-2), maar daarna kantelde de match in het voordeel van de ex-dubbelpartner van Elise Mertens. Door deze zege is de Spaanse Paula Badosa zeker van de halve finales. Sabalenka en Sakkari vechten in hun laatste groepsmatch tegen elkaar uit wie nog doorstoot.

Badosa blijft maar winnen. Paula Badosa (WTA-10) is bijna zeker van een plek in de halve eindstrijd. De Spaanse won met 7-6 (7/4) en 6-4 van de Griekse speelster Maria Sakkari (WTA-6). Badosa tennist op een wolk. De 23-jarige speelster heeft nu 8 duels op een rij gewonnen. In Guadalajara begon ze met een zege op de als eerste geplaatste Arina Sabalenka uit Wit-Rusland.

Kontaveit geplaatst na zege van Muguruza. In de tweede match in de "Teotihuacan"-groep heeft Garbine Muguruza de nummer 3 van de wereld, Barbora Krejcikova, verslagen in 3 sets. De Tsjechische was nochtans goed aan de match begonnen (6-2-winst), maar Muguruza wist de volgende 2 sets te winnen met 6-3 en 6-4. Door die zege is Anett Kontaveit zeker van de halve finales. De strijd om het laatste ticket uit die groep gaat wellicht tussen Muguruza en Pliskova, al is Krejcikova (die al 2x verloor) theoretisch ook nog niet uitgeschakeld.

Kontaveit raast over Pliskova. Anett Kontaveit (WTA-8) heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales in Mexico. Ze rekende in haar tweede groepswedstrijd probleemloos af met Karolina Pliskova (WTA-4): 6-4 en 6-0. Het was voor de Estse al de zestiende opeenvolgende setwinst. Van haar laatste 25 sets won ze er bovendien maar liefst 24. Cijfers om van te duizelen. De wedstrijd tegen Pliskova duurde slechts 57 minuten. Wie stopt Kontaveit nog af in Guadalajara?

Sabalenka krijgt pak rammel van Badosa. Aryna Sabalenka, de nummer 2 van de wereld, heeft haar start gemist op de WTA-Finals. De Wit-Russisch verloor kansloos van Paula Badosa met 6-4 en 6-0. Sabalenka was nochtans aardig begonnen aan de wedstrijd, maar Badosa zette bij 4-2 voor haar tegenstandster plots een tandje bij. De Spaanse won 4 games op rij en haalde zo set 1 binnen. In de 2e set kwam Sabalenka er niet meer aan te pas.



