Het betere Belgische stuntwerk: Gillé/Vliegen verslaan nummer 1 van de wereld

De Belgische tandem Sander Gillé/Joran Vliegen loopt op wieltjes in Frankrijk. In de tweede ronde (1/8e finales) van het ATP Masters 1.000-toernooi in het Franse Parijs-Bercy (hard/2.603.700 euro) schakelden ze knap de topreekshoofden Nikola Mektic en Mate Pavic uit.

Het Kroatische duo staat voorlopig als eerste op de wereldranglijst, maar ging in twee sets: 6-3 en 7-6 (8/6) voor de bijl tegen onze landgenoten. Het klusje was in 1 uur en 29 minuten geklaard.

In de kwartfinales wacht de Australiër John Peers en de Slovaak Filip Polasek. Zij vormen het zesde reekshoofd en schakelden in de tweede ronde Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld in het enkelspel, uit.

De 30-jarige Gillé (ATP 31 dubbel) en de 28-jarige Vliegen (ATP 35 dubbel) wonnen samen al vijf ATP-titels, waaronder een dit jaar (eind februari) in Singapore.