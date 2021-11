Greet Minnen mag meteen haar vuist ballen in Linz

6 jaar geleden stond Greet Minnen al eens oog in oog met haar Franse generatiegenote. In Westende was dat, Dodin trok toen aan het langste eind.

Vanavond was de 25-jarige Française niet opgewassen tegen Minnen. In de 1e set won onze landgenote met 6-4. In het 2e bedrijf was het 2e matchpunt het goede voor Minnen.

Naast Minnen stootte ook Alison Van Uytvanck probleemloos door naar de 2e ronde in Linz. Ze versloeg thuisspeelster Sinja Krauss (WTA-459) met 6-1 en 6-0.