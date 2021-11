Elise Mertens en Su-Wei Hsieh openen WTA-Finals met overwinning

Elise Mertens en Su-Wei Hsieh begonnen aarzelend aan de partij en keken na games al tegen een break achterstand aan. Die scheve situatie zetten ze recht in het 7e spelletje. In de tiebreak haperde de opslag bij de tegenstand, al hadden Mertens en Hsieh bij 6-0 wel nog 4 setpunten nodig om de set binnen te halen.



In de 2e set gingen ze door op het elan van de tiebreak. Mertens en Hsieh serveerden sterk en forceerden in de 4e game een break. Bij 5-2 moest Krawczyk opslaan om in de wedstrijd te blijven, maar dat lukte niet. Na een goeie return van Mertens kreeg de Amerikaanse de bal niet meer binnen de lijnen.